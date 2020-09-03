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PFDK, 7 kulübü birden PFDK'ya sevk etti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.09.2020 18:26 | Son Güncelleme

7 Süper Lig kulübü, hazırlık maçlarında TFF'nin talimatına uymadıkları gerekçesi ile PFDK'ya sevk edildi.

PFDK, 7 kulübü birden PFDK'ya sevk etti

Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük, Alanyaspor, Gaziantep, Ankaragücü ve Antalyaspor kulüpleri, hazırlık maçlarında tescil edilmemiş futbolcu oynattıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevkedildi.

TFF Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatnamesi 6. maddesi ise şu şekilde: "Özel müsabaka ve turnuvalarda kulübüne tescilli olan futbolcular oynayabilir. Bununla birlikte TFF'ye bağlı diğer kulüplerde tescilli en fazla 2 futbolcu, bu futbolcuların tescilli oldukları kulüplerin yazılı onayının alınması şartıyla oynatılabilir."

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Hukuk Müşavirliği'nce 03.09.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. 1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. ve 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ALANYASPOR Kulübü'nün 19.08.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ALANYASPOR, 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.08.2020 tarihinde oynanan GALATASAR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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