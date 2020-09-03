PFDK, 7 kulübü birden PFDK'ya sevk etti

Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük, Alanyaspor, Gaziantep, Ankaragücü ve Antalyaspor kulüpleri, hazırlık maçlarında tescil edilmemiş futbolcu oynattıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevkedildi.

TFF Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatnamesi 6. maddesi ise şu şekilde: "Özel müsabaka ve turnuvalarda kulübüne tescilli olan futbolcular oynayabilir. Bununla birlikte TFF'ye bağlı diğer kulüplerde tescilli en fazla 2 futbolcu, bu futbolcuların tescilli oldukları kulüplerin yazılı onayının alınması şartıyla oynatılabilir."

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Hukuk Müşavirliği'nce 03.09.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. 1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ALANYASPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.