SPOR

PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verildiğini açıkladı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 10.05.2018 17:41 | Son Güncelleme

Arda Turan'a PFDK'dan tarihi ceza! Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, Sivasspor maçında hakeme fiziki müdahalede bulunduğu için kırmızı kart görmüş ve PFDK'ya sevk edilmişti. TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verdi.

PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verildiğini açıkladı!

Arda Turan, PFDK'nın vereceği cezadan kurtulamadı ve tarihe geçecek bir cezaya çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor maçında kırmızı kart gören Arda Turan'a 16 maç ceza verdi. Arda'ya hakeme saldırıdan 10 maç, yardımcı hakeme hakaretinden 3 maç ve orta hakeme tehditinden de 3 maç olmak üzere toplam 16 maç ceza verildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir arda turan- milli takım

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Okuyucu Yorumları 124 yorum
"Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim" M.Kemal Atatürk. Milli takimda yaptiklarinin vebalini daha çok ödeyeceksin. Bilal abiye yaptiklarini unutmadik. Beter ol.
bence futboldan men edilmeli
Fincanı taştan oyarlar Arda burası türkiye başakşehir de oynayıp öle hakeme falan filan yaparsan adamı oyarlar az vermişler Fatih terim senin kalemini kırmıştı sende kucaklarına düştü terimi ara 4 maça bağlar işini
ADAMMI BUNLAR..
ADAMMI BUNLAR YAZİKLAR OLSUN...
Ardacığım sana survivorda başarılar dilerim.
ŞIMARIK.REİS E YAĞ ÇEKERİM YALARIM HERŞEY HALLOLUR DERKEN AL SANA CEZA.BANA KALIRSA LİSANSINI İPTAL EDİN.GİTSİN AFRİN SPORDA OYNASIN
hadi git simdi tehdit et milleti artist
Az bile lisansı iptal edilmeli.
medya şişirmesi arda balonu patladı.bence futbolu bıraksın.herkes kurtulsun
Keşke bütün kararları bu kadar cesur alabilseler, değişmezse adil bir karar olmuş
Adam resmen mahvetti maçı millete saldırdı ve kendisi de bitti. Neyse umarım herşey İYİ olur
ardaya birilerinin düşmanlığı var.böyle bi cezayı hakedecek bişey yapmadı adam.engin baytaroğlu resmen tartaklamıştı ama bu kadar ceza almamıştı.birileri ardanın bu ülkede futbol oynamaya çalışmasından rahatsız.başka bir açıklaması yok bu işin tff,mhk ve tahkim falan kim varsa bir an evvel istifa etmeli.türk futbolu bukadar mı kötü yönetilir desen açık ara 1. olurlar
iyice şımarmıştı, hakettiği bu cezayı. Bundan sonrakilere de örnek olur bu ceza.
16hafta karı kızla gezer koca kafa
iyi olmuş evetçi yalamaya
Arpa :)
az bile olmuş komple iptal etseydiniz lisansını ispanyada kuzu gibi duruyordu
EL BAB SPOR VE AFRİN SPORA GÖNDERİN
Galatasaray'da iken bunu yapsaydı da aynı cezayı alır mıydı acaba ...
karARDA yanlışlık yok
Federasyon uzun zamandir bu kadar dogru bir karar vermemisti.
AZ BİLE ALMIŞ
adamm ispanyada içini dokemedi bizim hakemlere patladi milli futbolcuya hic ama hic yakismadi
Aziz Yildirima ya da Aykut Kocamana ya da Mahmut usluya verebiliyor musunuz bu kadar agır cezalar? hakem odasi basarlar, tehdit ve kufürü basarlar, bin dereden su getirirler ama ceza yok...eger Arda Gs li, FB li, BJK li olsa 16 mac verebilir miydiniz...??? o biraz sıkar..! sahipsiz camiasiz kalmışlara vurun bakalım
Arpa cezaa almış Cok az değil mi yaa sen kim oluyorsun hakemi tehdit etmek dovmeye kalkışmak
Adam gibi ceza..
Ben 16 maça bakmam delikanlıysalar itiraz sonrası da bu rakamda kalsınlar
itirazdan 8 e düşmesin sonra 4 maç ertelenip 4 ünü çekmesin direk indirimsiz 16 maç verilsin
EFSANE olacakken KESTANE oldun ARDA TURAN
arda turan fb de olsaydı enfazla 2 macla kurtarırdı TFF+ sikebahce
çok normal hatta bunu men edin
Hak etti sonuna kadar ama üzüldüm çünkü 16 maç çok fazla.. adaletli bir karar olmamış.. bakalım yalakalık yaptığı insan kurtaracak mı..
hakketti ama
helal olsun. para insanı bu kadar mı bozar pes
ardacığım sana survivorda başarılar dilerim...
az bile kibirden ibaret bu adama
bence fazla olmuş, 10 maç idealdi. yakasından tutup ittirdi, vurmadı. pozisyonda da haklıydı üstelik. galatasaraylıyım vallahi üzülüyorum, sonuçta Türk evladı, hemen asıp kesmeden derdine çare olmak lazım, çok belli ailevi veya psikolojik problemleri var.
Arda galatasarayda yapsaydı aynı hareketi bukadar ceza alacakmiydi turkiyede futbol diye bişey yok izleme izletme
Çok yerinde bir ceza. Aynı anlayışı kupa maçında FB yi hükmen mağlup ederek göstermeliydiniz
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