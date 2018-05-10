PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verildiğini açıkladı!

Arda Turan, PFDK'nın vereceği cezadan kurtulamadı ve tarihe geçecek bir cezaya çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor maçında kırmızı kart gören Arda Turan'a 16 maç ceza verdi. Arda'ya hakeme saldırıdan 10 maç, yardımcı hakeme hakaretinden 3 maç ve orta hakeme tehditinden de 3 maç olmak üzere toplam 16 maç ceza verildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

