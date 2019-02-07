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PFDK Cameron Jerome'a 2 maç, Galatasaray'a 35 bin TL para cezası verdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.02.2019 17:06 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray’a, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarların merdiven boşluklarını boş bırakmamasından dolayı 35 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Göztepeli Cameron Jerome'a da 2 maç ceza verdi.

PFDK Cameron Jerome'a 2 maç, Galatasaray'a 35 bin TL para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Spor Toto Süper Lig kulübüne para cezası verdi.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, ligde geçen hafta oynanan maçlardan sonra çeşitli sebeplerden dolayı beş kulübe para cezası verildiği belirtildi.

PFDK'nin Galatasaray'a 35 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'a 75 bin, Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor'a 20 bin para cezası uyguladığı kaydedildi.

Göztepe futbolcusu Cameron Jerome'ye ise gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 resmi müsabakadan men cezası verildiği aktarıldı.

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