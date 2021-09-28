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PFDK ceza yağdırdı! Yıldız isme 2 maç men

28.09.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PFDK, Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Vitor Hugo'ya 2 maç men cezası verdi. İşte PFDK'nın cezaları...

PFDK ceza yağdırdı! Yıldız isme 2 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli futbolcu Beykan Şimşek ile Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'ya rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü antrenörü VOLKAN KAZAK'ın, 21.09.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 23.09.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu BEYKAN ŞİMŞEK'in, 22.09.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA'nın, 23.09.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü hakkında, 22.09.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu GUSTAVO CAMPANHORO'nun, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu MUHAMMED EREN ARIKAN'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu TALHA SARIARSLAN'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K.'nın, 19.09.2021 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K.-ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, TFF onayı olmayan forma setleriyle müsabakaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Süper Lig Vitor Hugo
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