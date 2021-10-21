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PFDK cezaları açıkladı! Altay Bayındır, Osayi Samuel, Ali Koç

21.10.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PFDK, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'a 1, Osayi-Samuel'e 3 maç ceza verildiğini açıkladı. Disiplin kuruluna sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ceza almadı.

PFDK cezaları açıkladı! Altay Bayındır, Osayi Samuel, Ali Koç
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolculardan Bright Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor ile yaptığı maçın ardından sosyal medya hesabındaki açıklamalarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı Osayi-Samuel'e 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Altay Bayındır da rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

Kurul, Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'e ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDK, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un statlarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan belirli bloklardaki taraftarların bir sonraki müsabakaya girişini de yasakladı.

Fraport TAV Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin 13 bin, Antalyaspor Kulübü 9 bin, Adana Demirspor Kulübü de 32 bin lira para cezası aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
sizin adalet teraziniz bozuk degil çalışmıyor amk ......
Trabzon seyircisne ceza yok mu?
ali koç'a soyadından dolayı ceza veremiyorlar, çünkü burası muz cumhutiyeti

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