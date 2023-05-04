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PFDK, cezaları açıkladı! Trabzonspor'un yıldızı, Fenerbahçe'ye karşı yok...

04.05.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı yönetici Serhan Çetinsaya'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK ayrıca, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ın Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza aldığını açıkladı.

PFDK, cezaları açıkladı! Trabzonspor'un yıldızı, Fenerbahçe'ye karşı yok...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle toplam 580 bin lira para cezası aldı.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanlarından Emre Kocadağ'a 52 bin, Serhan Çetinsaya'ya ise 21 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 50 bin lira para cezası verildi.

PFDK, Arabam.com Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor'a 276 bin lira para cezası uyguladı.

BAKASETAS, FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK

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Aynı maçta kırmızı kart gören bordo-mavili oyuncu Anastasios Bakasetas'ın 2 resmi müsabakadan men cezası alması kararlaştırıldı.

Buna göre Yunan futbolcu, 34. haftada oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Kurul, Fenerbahçe'ye 510 bin lira para cezası verirken, kulüp başkanı Ali Koç'un herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı kararına vardı.

Kurul, Bitexen Giresunspor'a ise 40 bin lira para cezası verdi.

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