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PFDK'dan Beşiktaş'a 110 bin TL para cezası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.11.2018 19:10 | Son Güncelleme

PFDK'dan Beşiktaş'a da para cezası geldi! Olaylı derbi için ceza yağdıran PFDK, Beşiktaş'a da 110 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Beşiktaş'a 110 bin TL para cezası

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK'nın Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar dışında aldığı kararlar şu şekilde:

"3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 03.11.2018 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 05.11.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT D,E,F ve GÜNEY ÜST E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 04.11.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, kulüp güvenlik sorumlusunun eşgüdüm toplantısına katılmaması ve müsabaka süresince bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BOLUSPOR Kulübü sporcusu YUSUF EMRE GÜLTEKİN'in, 04.11.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübünün, 02.11.2018 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş pfdk

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