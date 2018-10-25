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PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.10.2018 17:34 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe para cezası verdi. Kurul ayrıca Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak'a 3 maç men cezası verdi.

PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş’a 75 bin, Galatasaray’a 60 bin ve Fenerbahçe’ye de 20 bin para cezası verdi.

TFF’nin resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.10.2018 tarih ve 24 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

Galatasaray’ın, 19.10.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı VIP 100 nolu ve Doğu Tribün 115 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Çaykur Rizespor’un 21.10.2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton C,D,E ve Kale Arkası DAĞ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor sporcusu Abdullah Durak'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe'nin, 21.10.2018 tarihinde oynanan Göztepe - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Doğu C1D1 Tribün Sarı P,O,N,M,G MARATON Doğu A1B1 Tribün Kırmızı M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş’ın, 21.10.2018 tarihinde oynanan Göztepe - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası C,D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kasımpaşa’nın 20.10.2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Akhisarspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Tribün C,D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe’nin, 23.10.2018 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyanis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Giresunspor’un 21.10.2018 tarihinde oynanan İstanbulspor - Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."
(ORT-OK-S)

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Spor Toto Süper Lig pfdk tff Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş

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