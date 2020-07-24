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PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ihtar cezası

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.07.2020 17:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Galatasaray’a futbol menajerleri ile çalışma talimatının 18/ç. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle ihtar cezası verdi. Ayrıca, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor ve Çaykur Rizespor da aynı gerekçeyle ihtar cezası aldı.

PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ihtar cezası

PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a flaş bir ceza verildi. Spor Toto Süper Lig'de 34. haftaya girilirken PFDK cezaları açıklandı.

PFDK tarafından alınan kararlar şöyle:

1- GALATASARAY A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
GALATASARAY A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 22. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 22. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. ve 11/3. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. ve 18/b-ç. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
7- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
8- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3.ve 19/1. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
9- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23/a. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
11- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ hakkında; Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
12- MKE ANKARAGÜCÜ KULÜBÜ'nün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
13- TRABZONSPOR A.Ş. hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
14- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
15- EMRE AKBABA hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-b. maddesine aykırı eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, Karar verilmiştir.”

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