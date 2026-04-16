PFDK'dan Burak Yılmaz'a şok ceza! Fatura ağır oldu

PFDK'dan Burak Yılmaz'a ceza yağmuru! Son hafta yaptığı basın toplantısının ardından gündemden düşmeyen genç hocaya resmen fatura çıktı.

BURAK YILMAZ’A "AĞIR" FATURA

Son maçtaki disiplin ihlalleri ve hakem kararlarına yönelik tepkileri mercek altına alınan Burak Yılmaz, hem süre hem de maddi açıdan büyük bir yaptırımla karşılaştı. PFDK'nın resmi açıklamasında şu cezalar yer aldı:

• 2 maç men

• 75 gün hak mahrumiyeti

• 1 milyon 160 bin ₺ para cezası

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Yapılan açıklama şu şekilde:

''GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın, 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın, müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları ve TFF yöneticilerinin, müsabaka görevlilerinin ve kurul üyelerinin Kişilik Haklarına Yönelik Saldırısı nedeniyle FDT’nin 38/1-c, 41/1-c ve 10/2. maddeleri uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.000 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu), karar verilmiştir''

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçtan sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı burada? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Devre arasında Fuat Göktaş beni aradı. Antalya'da kamptayken dedi ki 'bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi.

Ne diyorsun abi? dedim. Ben, 2011-2012'yi yaşamışım. Bu bahis olayı 'benim karın ağrım' dedim ve telefonu kapattım. Aradan 15 dakika sonra beni Fuat Göktaş tekrar geri aradı. Dedi ki 'özür dilerim, yanlış Burak Yılmaz'mış, Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır, ne yapılır?

Ben bilmem öyle şeyleri ki ihtiyacım da yok, takdir edersiniz. Ondan sonra ben gerekli yerleri aradım. Başkanı aradım, karıştı ortalık. Ondan 3 gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan hiçbir şey yokken beni attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım. Ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı. Neden haksız atıldım? Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım, yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye acaba? Ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar.

Federasyon bunu yapıyor. 'Bahis oynayanları çıkarttırdım' dedi bana. Demediyse Allah şahidim olsun. Ama ben Kocaelispor maçından sonra açtığım telefonda yanlış kelimeler kullandım Fuat Göktaş'a. O da benim hatam. Ama ondan sonra bana, Gaziantepspor'a gereğini yaptılar. Her maçta beni doğradılar. Bu böyledir. Federasyon bu şekilde ilerliyor. "Merkez Hakem Kurulu başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir dokunulmazlığı?

Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü. Galatasaray da şikayet etti. Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık.

Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez. A Milli Takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler. Başımızın üstünde yeri var. Türk futbolu nereye gidiyor? Dibe çöküyor, herkes hakemi konuşuyor."