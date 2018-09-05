PFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yolda

3 büyüklerin kayıp verdiği ve milli takım arasına girilen haftanın ardından gözler haftaya damga vuran vukuat dosyalarına çevrilmişti. TFF Hukuk Müşavirliği, hakem ve temsilci raporlarını incelenmesinin ardından haftanın sevk işlemleri tamamlandı.

Geçmişte Rize'deki taraftar kavgasıyla hafızada yer edinen Emre Belözoğlu Erzurum'da da yine taraftar kavgasıyla kayıtlara geçti. Raporları inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği idareciye yumruk atan Emre'nin saldırıdan sevkine karar verdi.

Talimatın 44. maddesi kapsamında 5 ile 10 maç men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalan Emre taraftarların ve idarecilerin eylemlerinin tahrik olarak kabul görmesi halinde 3 ile 5 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşılaşmış olacak. (Sporx)

