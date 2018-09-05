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PFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yolda

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.09.2018 20:34 | Son Güncelleme

Erzurumspor-Başakşehir maçında Erzurumsporlu bir idareciye yumruk attığı için PFDK'ya sevk edilen Emre Belözoğlu'na kötü haber... 'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edilen Emre Belözoğlu talimatlara göre 5 ile 10 maç men cezası alabilir. PFDK, tahrik olduğuna kanaat getirirse bu kez 3 ile 5 maç arasında bir ceza alabilir.

PFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yolda

3 büyüklerin kayıp verdiği ve milli takım arasına girilen haftanın ardından gözler haftaya damga vuran vukuat dosyalarına çevrilmişti. TFF Hukuk Müşavirliği, hakem ve temsilci raporlarını incelenmesinin ardından haftanın sevk işlemleri tamamlandı.

Geçmişte Rize'deki taraftar kavgasıyla hafızada yer edinen Emre Belözoğlu Erzurum'da da yine taraftar kavgasıyla kayıtlara geçti. Raporları inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği idareciye yumruk atan Emre'nin saldırıdan sevkine karar verdi.

Talimatın 44. maddesi kapsamında 5 ile 10 maç men cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalan Emre taraftarların ve idarecilerin eylemlerinin tahrik olarak kabul görmesi halinde 3 ile 5 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşılaşmış olacak. (Sporx)

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emre belözoğlu Erzurumspor-Başakşehir pfdk

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