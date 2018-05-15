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PFDK’dan Fenerbahçe’ye ceza!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 45 bin lira para cezası verdi.

PFDK’dan Fenerbahçe’ye ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’ye 45 bin lira para cezası verdi. TFF’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe’ye 45 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Kurulun ayrıca Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a, Ümraniyespor ile yapılan Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında taraftarlarının yaptığı çirkin ve kötü tezahürat ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi oldukları müsabakada üçüncü kez tekrarlanmasında dolayı 20 bin lira para ve bir sonraki iç saha mücadelesinde tribünlerinin bir bölümü için elektronik bilet bloke cezası verdiği kaydedildi.

PFDK’nin Boluspor ile yapılan Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Gazişehir Gaziantep’e de 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı ifade edildi.


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pfdk Fenerbahçe

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