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PFDK'dan Fenerbahçe'ye "tescilli olmayan oyuncu" cezası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.09.2020 18:29 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kulüplere verilen cezaları açıkladı.

PFDK'dan Fenerbahçe'ye "tescilli olmayan oyuncu" cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig takımlarına, "kulübe tescilli olmayan oyuncuların oynatılmasından" dolayı ihtar ve para cezası verdi.

PFDK, bu hususta Fenerbahçe'ye 24 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 24.08.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü hakkında, 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 20.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ALANYASPOR Kulübünün, 19.08.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ALANYASPOR, 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ALANYASPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 31.08.2020 tarihinde oynanan ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ALANYASPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve daha önce aynı hususta İHTAR CEZASI ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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