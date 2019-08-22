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PFDK'dan Galatasaray, Sivasspor, Denizlispor ve Kayserispor'a para cezası

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a para cezası verdi.

PFDK'dan Galatasaray, Sivasspor, Denizlispor ve Kayserispor'a para cezası

Stada biletsiz seyirci alınması ve merdiven boşluklarında yer bırakılmaması nedenleriyle Yukatel Denizlispor'un 115 bin lira para cezasına çaptırıldığı aktarıldı.

Demir Grup Sivasspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a ise yaşanan saha olayları nedeniyle 24'er bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca Demir Grup Sivasspor ve İstikbal Mobilya Kayserisporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği de paylaşıldı.

Galatasaray'a, merdiven boşluklarında yer bırakılmaması nedeniyle 15 bin lira para cezası verildiği ifade edildi. MKE Ankaragücü'nün bazı taraftarlarının ise elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki dış saha müsabakası için bloke edildiği kaydedildi.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 26 bin lira para cezası verildiği, Eskişehirsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha mücadelesi için bloke edildiği belirtildi.

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