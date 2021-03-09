PFDK'dan Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'na ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 20 gün, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: 1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu KEVIN ANTONIO J. MIRALLAS Y CASTILLO’nun, 02.03.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 04.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu RUUD JORGE BOFFIN’in, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 4- GALATASARAY A.Ş.’nin, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, GALATASARAY A.Ş.’nin, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. Maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,