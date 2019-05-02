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PFDK'dan Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar'a ceza

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

PFDK, Fenerbahçeli Volkan Demirel'e 3 maç ceza verdi. Sadık Çiftpınar'a ise 13 bin TL para cezası verildi. Trabzonspor görevlisi Gökhan Kandemir'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK'dan Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar'a ceza

Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 3 maçtan men ve 26 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Sadık Çiftpınar'a ise müsabakada ihraç edilmesine rağmen müsabaka bitiminde karma alanda açıklamada bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 13.000 TL para cezası verildi. Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Gökhan Kandemir de rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

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Fenerbahçe volkan demirel

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