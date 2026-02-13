SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gaziantepspor

PFDK'den Gaziantep FK oyuncusu Camara'ya 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK futbolcusu Drissa Camara'ya 2 maç men cezası verdi.

PFDK'den Gaziantep FK oyuncusu Camara'ya 2 maç men cezası
Cevdet Berker İşleyen

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Camara'ya 2 maç men cezası uyguladı.

PFDK, çeşitli sebeplerle Beşiktaş'a 1 milyon 820 bin, Galatasaray'a 1 milyon 210 bin, Zecorner Kayserispor'a 1 milyon 180 bin, Trabzonspor'a 1 milyon 90 bin, ikas Eyüpspor'a 400 bin, Çaykur Rizespor'a 340 bin, Samsunspor ve Kocaelispor'a da 220 biner lira para cezası verdi.

Kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor'un teknik direktörü Uğur Uçar ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ'a birer, Bandırmaspor oyuncusu Douglas Willian Da Silva Souza ile Manisa FK futbolcusu Omobolajı Habeeb Adekanye'ye ikişer maç men cezası uyguladı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LeBron James'in bir kez daha NBA tarihine geçti!LeBron James'in bir kez daha NBA tarihine geçti!
Sinirden gözü döndü! G.Saraylı yıldız kendi taraftarına saldırdıSinirden gözü döndü! G.Saraylı yıldız kendi taraftarına saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
PFDK tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.