PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica'ya 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Gaziantep FK'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sumudica'ya, 1 maç men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.
Kurul ayrıca, Yukatel Denizlispor Kulübünü 150 bin lira ve Trabzonspor Kulübünü de 24 bin lira para cezasına çarptırdı.
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