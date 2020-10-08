SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası

PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası

FUTBOL HABERLERİ  | 08.10.2020 22:43 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, teknik direktör Marius Sumudica'ya 1 maç men cezası verdi.

PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Mariusi Sumudica'ya 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Gaziantep FK'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sumudica'ya, 1 maç men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul ayrıca, Yukatel Denizlispor Kulübünü 150 bin lira ve Trabzonspor Kulübünü de 24 bin lira para cezasına çarptırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Güneş'ten Almanya maçı yorumuGüneş'ten Almanya maçı yorumu
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
Altınordu yıldız isme imzayı attırıyor
Altınordu yıldız isme imzayı attırıyor
Mesut Özil'e şok! Resmen açıklandı
Mesut Özil'e şok! Resmen açıklandı
Diego Perotti'den sakatlık açıklaması
Diego Perotti'den sakatlık açıklaması
Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!
Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Maçlar seyircili mi oynanacak?
Maçlar seyircili mi oynanacak?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 1 yorum
1 maç mı bu provokatör şahıs aynısını konyada yaptı sonra gitti bjk sdatında yaptı yetmedi denizlide denizlili yöneticileri delirtti şimdi de ts maçında yaptı utanmaz tff buna 1 maç ceza vermiş öylemi pes ya noldu antep başkanıyla iş ilişkisi olan beko alimi rica etti fenerli nihat abi 1 maç verin diye
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK'den Sumudica'ya 1 maç men cezası
PFDK Sumudica'ya acımadı!
Rusya evinde İsveç'e mağlup oldu
Rusya evinde mağlup oldu
Şenol Güneş'ten Almanya maçı yorumu: İyi işler yapacağız
Güneş'ten Almanya maçı yorumu
ALGSpor Vusala Seyfaddinova'yı kadrosuna kattı
Vusala Seyfaddinova ALGSpor'da
Almanya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta izlenecek? Almanya Türkiye milli maçı şifresiz mi yayınlanacak?
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş kritik sınavda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.