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  4. PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza vermedi

PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza vermedi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.12.2019 18:04 | Son Güncelleme

PFDK'ya sevk edilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ceza verilmedi.

PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza vermedi

PFDK'nın 26 Aralık 2019 tarihli kararları TFF'nin resmi internet sitesinden açıklandı.

Yapılan açıklamada, Göztepe - Galatasaray maçının ardından sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Fatih Terim için ceza tayinine yer olmadığı kaydedildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları'na da ceza verilmesine gerek görülmediği belirtildi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Göztepe, para cezasına çarptırıldı.

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pfdk fatih terim ahmet nur çebi

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