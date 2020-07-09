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PFDK, Feghouli'ye 2 maç ceza kesti

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2020 20:36 | Son Güncelleme

Galatasaray - Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Feghouli 2 maç cezaya çarptırıldı

PFDK, Feghouli'ye 2 maç ceza kesti

Galatasaray - Trabzonspor maçında rakibine yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Feghouli, PFDK tarafından 2 maç cezaya çarptırıldı.

PFDK'den yapılan açıklamada, "5- GALATASARAY A.Ş. sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nın, 05.07.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43., 12. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

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