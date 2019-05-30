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PFDK, Hasan Şaş'a 8 maç ceza verdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

PFDK, Galatasary yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a tarihi bir ceza verdi! Galatasaray - Başakşehir maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve hareketlerin tekrarı nedeniyle Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi.

PFDK, Hasan Şaş'a 8 maç ceza verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle disipline gönderilen Hasan Şaş'ın, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle 8 maç men ile 31 bin 200 lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Medipol Başakşehir müsabakasında meydana gelen ihlallerden dolayı disipline sevk edilen Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın ise rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası aldığı kaydedildi.

PFDK, aynı müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle daha önce sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim'e 3, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 1 maç men cezası uygulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray hasan şaş pfdk

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
8 mac tarihi cezami onu stadlardan uzak tutacaksinizki o zaman tarihi ceza olsun
futboldan bu ve bunun gibileri komple uzaklaştırılmalı.
direk hapis cezası verseydiniz ...
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