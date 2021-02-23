PFDK, İstanbulspor'un başvurusunu reddetti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'un Samsunspor maçıyla ilgili yaptığı başvuruyu reddettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

21- İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, sporcusu EDUART RROCA hakkında, 20.02.2021 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında daha önce sarı kartı olmamasına rağmen, 2. Sarı kart ile oyundan ihraç edildiği ileri sürülerek müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde; müsabaka hakemlerinin adı geçen sporcunun şiddetli hareketi nedeniyle ve direkt kırmızı kart ile ihraç edildiği yönündeki raporları ve incelenen görüntüler ile somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca talebin REDDİNE, (oyçokluğu)

Karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği üzere İstanbulspor, Samsunspor maçının tekrarı için resmi başvuru yapmıştı. Hafta sonu oynanan karşılaşmada hakem Turgut Doman, daha önce kartı bulunmadığı belirtilen İstanbulsporlu Eduart Rroca’yı ikinci sarıdan ihraç etmişti. Tartışmalı kararın akabinde bir açıklama paylaşan İstanbul temsilcisi, maçın yeniden oynanmasını federasyondan talep etmişti.