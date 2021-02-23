PFDK, İstanbulspor'un başvurusunu reddetti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'un Samsunspor maçıyla ilgili yaptığı başvuruyu reddettiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
21- İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, sporcusu EDUART RROCA hakkında, 20.02.2021 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında daha önce sarı kartı olmamasına rağmen, 2. Sarı kart ile oyundan ihraç edildiği ileri sürülerek müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde; müsabaka hakemlerinin adı geçen sporcunun şiddetli hareketi nedeniyle ve direkt kırmızı kart ile ihraç edildiği yönündeki raporları ve incelenen görüntüler ile somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca talebin REDDİNE, (oyçokluğu)
Karar verilmiştir.
Bilindiği üzere İstanbulspor, Samsunspor maçının tekrarı için resmi başvuru yapmıştı. Hafta sonu oynanan karşılaşmada hakem Turgut Doman, daha önce kartı bulunmadığı belirtilen İstanbulsporlu Eduart Rroca’yı ikinci sarıdan ihraç etmişti. Tartışmalı kararın akabinde bir açıklama paylaşan İstanbul temsilcisi, maçın yeniden oynanmasını federasyondan talep etmişti.
İstanbulspor tarafından yapılan paylaşım şu şekilde ise; “Kulübümüz, Hakem Turgut Doman’ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor-Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurusunu yapmıştır. Türk Spor Kamuoyu’na duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan İstanbulspor futbolcusu Eduart Rroca ve kulüp yöneticisi Ömer Sarıoğlu da PFDK'ya sevk edildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
9- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu EDUART RROCA'nın 20.02.2021 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ÖMER SARIALİOĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 21.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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