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Serdar Ali Çelikler'den Milli Takıma flaş öneri! "Biz niye devşirmiyoruz?"

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya karşısında aldığı yenilgilerin ardından kadro tartışmaları devam ederken, gazeteci Serdar Ali Çelikler'den Milli Takım'a flaş bir devşirme golcü önerisi geldi.

Serdar Ali Çelikler'den Milli Takıma flaş öneri! "Biz niye devşirmiyoruz?"
Burak Kavuncu
Romulo

Romulo

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: RB Leipzig
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A Milli Takım'ın Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup olmasının ardından kadro tercihleri yeniden gündeme geldi. NEO Spor YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, daha önce Göztepe forması giyen ve şu anda Leipzig'de oynayan Romulo hakkında dikkat çeken bir öneride bulundu.

ÇELİKLER'DEN MİLLİ TAKIM İÇİN ROMULO ÇIKIŞI

Serdar Ali Çelikler den Milli Takıma flaş öneri! "Biz niye devşirmiyoruz?" 1

Türkiye'nin hücum hattındaki alternatifler üzerine değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Romulo'nun A Milli Takım için düşünülebileceğini dile getirdi.

Çelikler, Brezilyalı futbolcunun kendi ülkesinin milli takımında kullanılmadığına dikkat çekerek, "Romulo'yu biz niye milli yapmıyoruz abi? Brezilya da kullanmıyor." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DA BU İŞLER LAZIM"

Serdar Ali Çelikler den Milli Takıma flaş öneri! "Biz niye devşirmiyoruz?" 2

Serdar Ali Çelikler, Romulo önerisini farklı ülkelerin milli takım tercihlerinden örnek vererek gündeme getirdi.

Ünlü yorumcu, NEO Spor'daki programda yaptığı açıklamada, "Yunanistan'da siyahi santrfor gördüm abi dün. Biraz da bu işler lazım, bunu genel bir tartışma olarak ortaya atayım" sözlerini kullandı.

Çelikler'in açıklamaları sonrasında Romulo'nun ilerleyen dönemde A Milli Takım'da oynama ihtimali de futbol kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

ROMULO'NUN KARİYERİ

Serdar Ali Çelikler den Milli Takıma flaş öneri! "Biz niye devşirmiyoruz?" 3

24 yaşındaki Romulo, Türkiye kariyerinde Göztepe formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Brezilyalı santrfor, İzmir ekibindeki performansının ardından 20,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Leipzig takımına transfer oldu.

Romulo'nun Brezilya Milli Takımı'nda forma giymemiş olması, Çelikler'in önerisinin dikkat çeken noktalarından biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe İtalya Türkiye Serdar Ali Çelikler Romulo
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