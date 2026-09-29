SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de tarihi karar! Manchester City tüm suçlamalardan suçlu bulundu

Premier Lig, Manchester City'nin 9 sezon boyunca finansal kuralları ihlal ettiği sonucuna varıldığını açıkladı. Manchester City ise karara tepki göstererek suçlamalar karşısında masum olduğunu savundu ve temyiz sürecini başlatacağını duyurdu.

Premier Lig'de tarihi karar! Manchester City tüm suçlamalardan suçlu bulundu
Burak Kavuncu

Manchester City'nin Premier Lig finansal kurallarına ilişkin uzun süredir devam eden dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Premier Lig Komisyonu'nun yayımladığı görüşün ardından İngiliz devi, kararın hukuk, ilke ve maddi vakalar bakımından önemli hatalar içerdiğini belirterek mevcut tüm hukuki yolları kullanacağını açıkladı.

PREMIER LİG'DEN MANCHESTER CITY KARARI

Premier Lig de tarihi karar! Manchester City tüm suçlamalardan suçlu bulundu 1

Premier Lig tarafından yayımlanan görüşte Manchester City'nin 9 sezon boyunca finansal kurallara ilişkin ihlallerden sorumlu bulunduğu belirtildi.

Söz konusu süreçte kulübün gelirlerini yüksek göstermek amacıyla sahte anlaşmalar kullandığı, bazı maliyetleri düşük göstermek için sahte sözleşmelere başvurduğu ve mali denetimlerden kaçınmak amacıyla gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu yönündeki iddialar dosyanın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Ayrıca kulübün finansal limitleri aşmasına ilişkin ihlallerin de karar kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

MANCHESTER CITY'DEN KARARA SERT TEPKİ

Premier Lig de tarihi karar! Manchester City tüm suçlamalardan suçlu bulundu 2

Manchester City ise Premier Lig Komisyonu'nun yayımladığı görüşün ardından yaptığı açıklamada karardan hem "hayal kırıklığına uğradığını" hem de "şaşkınlık duyduğunu" bildirdi.

Kulüp, Premier Lig tarafından yöneltilen suçlamalar konusunda masum olduğunu savunurken, kendi pozisyonunu destekleyen geniş ve güçlü bir kanıt bütünü bulunduğunu ileri sürdü.

Manchester City açıklamasında, "Kulüp, uygun görülen tüm idari ve hukuki mercilerde kararlı ve gerektiğinde ön alıcı adımlarla mücadelesini sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

"TEMYİZ YOLLARINI İŞLETECEĞİZ"

Premier Lig de tarihi karar! Manchester City tüm suçlamalardan suçlu bulundu 3

İngiliz ekibi, Premier Lig tarafından yürütülen sürecin henüz tamamlanmadığını vurguladı.

City, yayımlanan görüşün hukuk, ilke ve maddi vakalar açısından "açık ve esaslı hatalar" içerdiğini ve güvenilirlikten yoksun olduğunu savunarak kendisine açık olan temyiz yollarını kullanacağını açıkladı.

İlginizi Çekebilir

Serdar Ali Çelikler'den Milli Takıma flaş öneri! "Biz niye devşirmiyoruz?"

Serdar Ali Çelikler'den Milli Takıma flaş öneri! "Biz niye devşirmiyoruz?"

 Fransa ve İtalya yenilgileri sonrası A Milli Takım tepetaklak oldu!

Fransa ve İtalya yenilgileri sonrası A Milli Takım tepetaklak oldu!

 TFF'den MHK ve Ferhat Gündoğdu için ilk açıklama geldi!

TFF'den MHK ve Ferhat Gündoğdu için ilk açıklama geldi!

 Beşiktaş'ta Serdal Adalı sessiz sedasız o transferi bitirdi!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı sessiz sedasız o transferi bitirdi!

 L. Torreira İstanbul'un ünlü restoranına ortak oldu!

L. Torreira İstanbul'un ünlü restoranına ortak oldu!

 Fatih Terim'in İtalya maçı sonrası sözleri gündem oldu!

Fatih Terim'in İtalya maçı sonrası sözleri gündem oldu!

 İngiltere'de deprem gibi karar! M.City'e şok: Küme bile düşebilir

İngiltere'de deprem gibi karar! M.City'e şok: Küme bile düşebilir

8 YILLIK SÜRECE VURGU

Premier Lig de tarihi karar! Manchester City tüm suçlamalardan suçlu bulundu 4

Manchester City ayrıca Premier Lig Yönetim Kurulu ve yönetiminin tarafsız, bağımsız ve adil bir düzenleyici kurum gibi hareket edeceğine inanarak 8 yıl boyunca hukuki sürece titizlikle saygı gösterdiğini belirtti.

Kulüp, devam eden hukuki süreçler nedeniyle dosyanın tamamlanmasına kadar konu hakkında daha fazla açıklama yapmasının sınırlı olacağını da duyurdu.

Manchester City'nin itiraz süreciyle birlikte Premier Lig'in finansal kurallara ilişkin dosyasında hukuki süreç devam edecek.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Ali Çelikler'den Milli Takıma flaş öneri! "Biz niye devşirmiyoruz?"Serdar Ali Çelikler'den Milli Takıma flaş öneri! "Biz niye devşirmiyoruz?"
Beşiktaş'ta Serdal Adalı sessiz sedasız o transferi bitirdi!Beşiktaş'ta Serdal Adalı sessiz sedasız o transferi bitirdi!
Anahtar Kelimeler:
Premier League manchester city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.