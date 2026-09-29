Premier Lig'de tarihi karar! Manchester City tüm suçlamalardan suçlu bulundu

Manchester City'nin Premier Lig finansal kurallarına ilişkin uzun süredir devam eden dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Premier Lig Komisyonu'nun yayımladığı görüşün ardından İngiliz devi, kararın hukuk, ilke ve maddi vakalar bakımından önemli hatalar içerdiğini belirterek mevcut tüm hukuki yolları kullanacağını açıkladı.

PREMIER LİG'DEN MANCHESTER CITY KARARI

Premier Lig tarafından yayımlanan görüşte Manchester City'nin 9 sezon boyunca finansal kurallara ilişkin ihlallerden sorumlu bulunduğu belirtildi.

Söz konusu süreçte kulübün gelirlerini yüksek göstermek amacıyla sahte anlaşmalar kullandığı, bazı maliyetleri düşük göstermek için sahte sözleşmelere başvurduğu ve mali denetimlerden kaçınmak amacıyla gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu yönündeki iddialar dosyanın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Ayrıca kulübün finansal limitleri aşmasına ilişkin ihlallerin de karar kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

MANCHESTER CITY'DEN KARARA SERT TEPKİ

Manchester City ise Premier Lig Komisyonu'nun yayımladığı görüşün ardından yaptığı açıklamada karardan hem "hayal kırıklığına uğradığını" hem de "şaşkınlık duyduğunu" bildirdi.

Kulüp, Premier Lig tarafından yöneltilen suçlamalar konusunda masum olduğunu savunurken, kendi pozisyonunu destekleyen geniş ve güçlü bir kanıt bütünü bulunduğunu ileri sürdü.

Manchester City açıklamasında, "Kulüp, uygun görülen tüm idari ve hukuki mercilerde kararlı ve gerektiğinde ön alıcı adımlarla mücadelesini sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

"TEMYİZ YOLLARINI İŞLETECEĞİZ"

İngiliz ekibi, Premier Lig tarafından yürütülen sürecin henüz tamamlanmadığını vurguladı.

City, yayımlanan görüşün hukuk, ilke ve maddi vakalar açısından "açık ve esaslı hatalar" içerdiğini ve güvenilirlikten yoksun olduğunu savunarak kendisine açık olan temyiz yollarını kullanacağını açıkladı.

8 YILLIK SÜRECE VURGU

Manchester City ayrıca Premier Lig Yönetim Kurulu ve yönetiminin tarafsız, bağımsız ve adil bir düzenleyici kurum gibi hareket edeceğine inanarak 8 yıl boyunca hukuki sürece titizlikle saygı gösterdiğini belirtti.

Kulüp, devam eden hukuki süreçler nedeniyle dosyanın tamamlanmasına kadar konu hakkında daha fazla açıklama yapmasının sınırlı olacağını da duyurdu.

Manchester City'nin itiraz süreciyle birlikte Premier Lig'in finansal kurallara ilişkin dosyasında hukuki süreç devam edecek.