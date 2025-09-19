PFDK kararını açıkladı! Orkun Kökçü'nün cezası belli oldu

Başakşehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kürkçü'nün cezası belli oldu. PFDK tarafından açıklanan karara göre Orkun Kürkçü 1 maç ceza aldı. Genç oyuncu, Beşiktaş'ın Göztepe'yle oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
