SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

PFDK kararını açıkladı! Orkun Kökçü'nün cezası belli oldu

PFDK, Başakşehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Orkun Kökçü'ye 1 maç men cezası verdi. Kürkçü, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

PFDK kararını açıkladı! Orkun Kökçü'nün cezası belli oldu
Mustafa Fidan

Başakşehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kürkçü'nün cezası belli oldu. PFDK tarafından açıklanan karara göre Orkun Kürkçü 1 maç ceza aldı. Genç oyuncu, Beşiktaş'ın Göztepe'yle oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş son dakikada Cengiz Ünder'le altın buldu! Beşiktaş son dakikada Cengiz Ünder'le altın buldu!
Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Göztepe Göztepe
-
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde soğuk duş!Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde soğuk duş!
Frankfurt karşısında 10 dakikada 3 gol!Frankfurt karşısında 10 dakikada 3 gol!
Anahtar Kelimeler:
kırmızı kart beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.