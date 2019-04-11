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PFDK Mehmet Ekici'nin cezasını açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

PFDK, Mehmet Ekici'ye verdiği cezayı açıkladı. Son dakika bilgisine göre Ankaragücü maçında rakibiyle tartışarak kırmızı kart gören Mehmet Ekici'ye 3 maç ceza verildi. Mehmet Ekici, aldığı bu ceza sonrası Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

PFDK Mehmet Ekici'nin cezasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet'e 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe mehmet ekici pfdk

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