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PFDK, Mostafa Mohamed'e 1 maç ceza verildiğini açıkladı

05.03.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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PFDK, Mostafa Mohamed'e 1 maç ceza verildiğini açıkladı

PFDK, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed'e 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

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NE OLMUŞTU?

Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’ne konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısını İbrahim Akdağ’ın penaltı golüyle 1-0 önde kapatan Başkent ekibi ikinci yarıya da müthiş hızlı başladı. 55’te Saba Lobjanidze’nin attığı harika golle farkı 2’ye çıkaran Ankaragücü, Galatasaray’ın gardını iyice düşürdü.

Golden 2 dakika sonra sarı kırmızılı takım Mostafa Mohamed’in gördüğü kırmızı kartla sarsıldı. 57’inci dakikada İbrahim Akdağ ile top kapma mücadelesine giren Mısırlı’nın dirseği rakibinin yüzüne geldi. Pozisyonu yakından takip eden hakem Halil Umut Meler direkt olarak kırmızı kartını çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
madem hatalı olduğunu kabul ediyorsun bu hakeme birdaha maç vermezsin ve cezayı iptal edersin
az vermişler
hatalı oldukları nasıl da belli fenerasyonun bir maç vermişler sarı kartlık pozisyona. zaten kırmıız olsaydı 4-5 maç verirlerdi

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