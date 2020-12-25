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PFDK Rafael'in cezasını kaldırdı

FUTBOL HABERLERİ  | 25.12.2020 14:55 | Son Güncelleme

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Başakşehir oyuncusu Rafael'in ilk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

PFDK Rafael'in cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve daha sonra ceza alanı içine giren Başakşehirli Rafael Da Silva'nın cezasını kaldırdı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.12.2020 tarih, 33 sayılı ve MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA hakkında, 23.12.2020 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu ilk sarı kartın ve 2.sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin KABULÜNE,

FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca İLK SARI KART, KIRMIZI KART VE CEZAİ UYGULAMALARININ KALDIRILMASINA, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin KALDIRILMASINA, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak DEVAMINA,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu"

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