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PFDK sevkleri açıklandı! İsmail Kartal ve Emre Kocadağ...

31.10.2023 22:38 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal ve Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

PFDK sevkleri açıklandı! İsmail Kartal ve Emre Kocadağ...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan Pendikspor maçının ardından flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Galatasaray, Çaykur Rizespor mücadelesindeki "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle; Beşiktaş, Gaziantep FK maçındaki "saha olayları", müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle; Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları"ndan dolayı PFDK'ya sevkine karar verildi.

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Öte yandan Kayserispor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk edildi.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından "Allah aşkına diyorum! Neyi görüyorsanız onu çalın. Bizim penaltı kazanmamız için ne yapmamız gerekiyor? Skora göre mi kuralları işliyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

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