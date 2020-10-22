PFDK Sumudica'ya 4 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezalı olduğu Antalyaspor maçında tribünden sahaya talimat verdiği gerekçesiyle Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'ya 4 maç ceza verildiğini duyurdu.

PFDK'dan yapılan açıklamada, "GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA'nın, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Sumudica'nın teknik ekibinde yer alan Marius Stefan Sumudica'ya da TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

SUMUDICA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Konyaspor

Gençlerbirliği (D)

Beşiktaş

Denizlispor (D)

