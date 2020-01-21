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  4. PFDK üç Süper Lig kulübüne para cezası verdi

PFDK üç Süper Lig kulübüne para cezası verdi

FUTBOL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan mücadelelerdeki kural ihlallerinden dolayı üç Süper Lig kulübüne para cezası verdi.

PFDK üç Süper Lig kulübüne para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den üç kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarındaki ihlallerden dolayı PFDK'ye sevkedilen Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a aynı gerekçeyle 12 bin lira ceza verildi. Siyah-beyazlılar ayrıca taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ihtar cezası aldı.

Açıklamada, Galatasaray'a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 2 bin 500 lira ceza verildiği kaydedilirken, Fenerbahçe talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin lira ceza aldığı açıklandı.

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pfdk Beşiktaş Sivasspor ceza Galatasaray Fenerbahçe

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