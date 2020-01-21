PFDK üç Süper Lig kulübüne para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den üç kulübe para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarındaki ihlallerden dolayı PFDK'ye sevkedilen Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a aynı gerekçeyle 12 bin lira ceza verildi. Siyah-beyazlılar ayrıca taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ihtar cezası aldı.
Açıklamada, Galatasaray'a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 2 bin 500 lira ceza verildiği kaydedilirken, Fenerbahçe talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası aldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin lira ceza aldığı açıklandı.
Caner Erkin, Yunanistan'a mı gidiyor?
Başkan cezayı taraftarlara bıraktı
Dev finalin tarihi belli oldu
Trabzonspor transferi açıkladı
Galatasaray'da bir ayrılık daha!
Burak Yılmaz kayıplarda
Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik
Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa
Fenerbahçe'den ayrılan ismi açıkladı
Fatih Terim onu çok istemişti!
Aziz Yıldırım 'Tehdit' davasında flaş gelişme
Yeni yıldız adayı Serkan Asan
Okuyucu Yorumları 0 yorum