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PFDK, Vedat Muriqi'e 2 maç ceza verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2020 19:56 | Son Güncelleme

PFDK, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçeli Vedat Muriqi'e 2 maç ceza verdi.

PFDK, Vedat Muriqi'e 2 maç ceza verdi

PFDK, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçeli Vedat Muriqi'e 2 maç ceza verdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
5 maç vermezseniz adam değilsiniz diyicem ama zaten adam degilsiniz
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