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PFDK'ya sevk edilen kulüpler açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.09.2020 18:04 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Trabzonspor, Beşiktaş, D. G. Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray; PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'ya sevk edilen kulüpler açıklandı!

Ankaragücü, Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Sivasspor kulüpleri "Hazırlık maçlarında talimatlara aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiler.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 27.08.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.08.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü'nün 26.08.2020 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-ANKARA DEMİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 25.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTAY özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- MENEMENSPOR Kulübü'nün 26.08.2020 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-ANKARA DEMİRSPOR ve 28.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ALTAY Kulübü'nün 31.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTAY özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 31.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÜMRANİYESPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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