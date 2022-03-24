PFDK, Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin Göztepe'ye 132 bin, Gaziantep FK'ye 57 bin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a da 32'şer bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

İLK CEZASI DEĞİL

29 yaşındaki oyuncu, hatırlanacağı üzere Antalyaspor maçı sonrası da taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası almıştı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu maçta takım kaptanı Sadık Çiftpınar, taraftarlara doğru hareket yapmasının ardından Yeni Malatya Stadı'nda tepkilerin odağındaki isim oldu.

Maçın 71. ve 74. dakikalarında yenilen gollerden sonra Yeni Malatyaspor taraftarı, oyunculara tepki gösterdi. Bu tepkilerin ardından savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın tribüne doğru hareket yapmasıyla taraftarın tepkisi daha da arttı.



