YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. PFDK'den Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir maç ceza

PFDK'den Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir maç ceza

07.10.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PFDK'den Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir maç ceza

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sergen Yalçın'a bir maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin Çaykur Rizespor'a 132 bin, VavaCars Fatih Karagümrük ile Fraport TAV Antalyaspor'a 100'er bin, İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor'a 32'şer bin ve GZT Giresunspor'a 9 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Çaykur Rizespor'da idareci Mehmet Ömeroğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, görevli Togay Muratoğlu'na 21 gün, görevli Burak Bakır'a 15 gün, MKE Ankaragücü görevlisi Ersoy Girgin'e 15 gün, Fraport TAV Antalyaspor görevlileri Burak Can Coşkun, Erkan Kotan, Faruk Akıncı ve Yusuf Bakan'a 15'er gün ceza verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Eski sevgilisinden intikamını böyle aldıYer: İstanbul! Eski sevgilisinden intikamını böyle aldı
PARTNER40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktıEmre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ekim Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:57
İkindi
16:09
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.