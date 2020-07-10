YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. PFDK'den Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a para cezası

PFDK'den Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a para cezası

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.07.2020 17:05 | Son Güncelleme

PFDK'den Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a para cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekibi Göztepe'ye ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Göztepe-MKE Ankaragücü müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ev sahibi takım ile konuk ekibin futbolcusu Sedat Ağçay'ın para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, stada giren kişilere ateş ölçümü yapılmaması ve çalışanlarının maske takma zorunluluğuna uymaması gerekçeleriyle Göztepe'ye 48 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın antrenörü Erkan Akkoç'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a maske takma zorunluluğuna uymaması nedeniyle 900 lira, sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 13 bin lira olmak üzere toplam 13 bin 900 lira para cezası verildiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram: ”Elmanıza verilen yüksek fiyata asla kanmayın”

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:34
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:45
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.