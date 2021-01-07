Philadelphia 76ers galibiyet serisini 5 maça çıkardı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giymediği mücadelede Wizards'ı 141-136 yenerek üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

76ers'ta 38 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyen Joel Embiid galibiyette önemli rol oynarken, Seth Curry 28, Tobias Harris ve Shake Milton 19'ar sayı üretti. Ben Simmons, 17 sayı, 12 asistle "double double" yaptı. Wizards'ta 60 sayılık performans sergileyen ve kariyer rekoru kıran Bradley Beal'in çabaları mağlubiyetin önüne geçemedi. Russell Westbrook 20 sayı, 12 asistle karşılaşmada "double double" yapan bir diğer oyuncu oldu.

CAVALİERS MAGİC'İ YİNE GEÇEMEDİ

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 4 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle oynadığı karşılaşmada Orlando Magic'e 105-94 yenildi.

Cavaliers'ta Collin Sexton 21 sayı üretirken, Andre Drummond 19 sayı, 15 ribaunt ile "double double" yaptı. Bu sezon altıncı galibiyetini alan Magic'te ise Terrence Ross 20 sayıyla en skorer isim oldu. Dwayne Bacon 19, Nikola Vucevic 16 sayıyla oynadı.