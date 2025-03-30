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  4. Philadelphia 76ers'ta Adem Bona'nın "double-double"ı galibiyet için yeterli olmadı

Philadelphia 76ers'ta Adem Bona'nın "double-double"ı galibiyet için yeterli olmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.03.2025 09:47
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Philadelphia 76ers'ta Adem Bona'nın "double-double"ı galibiyet için yeterli olmadı

Philadelphia 76ers'ta Adem Bona'nın "double-double"ı galibiyet için yeterli olmadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nun "double-double" yaptığı maçta Miami Heat'e 118-95 yenildi.

NBA'de 7 maç yapıldı. Miami Heat'i konuk eden Philadelphia 76ers'ta Adem Bona 16 sayı ve 10 ribauntla oynadı. Ev sahibi takımda Jared Butler 19 sayı ve 10 asist, Justin Edwards da 17 sayıyla mücadele etti.

Konuk ekipte ise Tyler Herro 30 sayı, Alec Burks 20 sayı, Kel'el Ware de 13 sayı ve 14 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

BOSTAN CELTİCS'TEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Doğu Konferansı'nda 2. sırada bulunan Boston Celtics, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 121-111 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Celtics'te Jayson Tatum 29 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynarken, Jrue Holiday 21 sayı kaydetti.

Spurs'te ise Keldon Johnson 23, Stephon Castle de 22 sayıyla öne çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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