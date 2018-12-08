SPOR

Philadelphia Detroit'i deplasmanda 117-111 mağlup etti

NBA HABERLERİ  | 08.12.2018 10:51 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 117-111 mağlup etti.

Philadelphia Detroit'i deplasmanda 117-111 mağlup etti

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Philadelphia Sixers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından deplasmanda Detroit Pistons'ı 117-111 yendi.

Sezonun 18'inci galibiyetine ulaşan Sixers'ta Jimmy Butler 38 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 18 sayı ve 14 ribaunt, Mike Muscala ise 18 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise süre aldığı 4 dakikada 2 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Bu sezonki 10'uncu mağlubiyetini alan Pistons'ta Blake Griffin 31 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Andre Drummond 21 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

Cedi Osman'ın 10 sayısı galibiyete yetmedi

Sacramento Kings, sezonun 13'üncü galibiyetini, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 129-110 mağlup ederek aldı.

Kings'te De'Aaron Fox 30 sayı ve 12 asistle "double-double" yaparken, Buddy Hield 25, Marvin Bagley 17, Bogdan Bogdanovic 15 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 20'nci kez kaybeden Cavaliers'ta Jordan Clarkson 26, Collin Sexton 23 sayı, Alec Burks ise 22 sayı, 9 asist ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise ilk 5'te başlayarak 32 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 113-107

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117

Orlando Magic-Indiana Pacers: 90-112

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 106-105

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 110-129

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 114-112

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 103-107

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 133-120

Phoenix Suns-Miami Heat: 98-115

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 95-105

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Celtics evinde Knicks'i yıktıCeltics evinde Knicks'i yıktı
Westbrook tarihe geçtiWestbrook tarihe geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NBA Jimmy Butler philadelphia 76'ers

En Çok Okunan Haberler

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu

Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu

Fenerbahçe'de forvetleri sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor

Fenerbahçe'de forvetleri sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor

Jean-Pierre Rivere: Mario Balotelli sezon sonu ayrılacak

Jean-Pierre Rivere: Mario Balotelli sezon sonu ayrılacak

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Loris Karius'un Alanyaspor performansı sosyal medyayı salladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

NBA, FETÖ'cü Enes Kanter'e paylaştığı görselde yer vermedi!

NBA, FETÖ'cü Enes Kanter'e paylaştığı görselde yer vermedi!

FETÖ'cü Enes Kanter'e sponsor şoku

FETÖ'cü Enes Kanter'e sponsor şoku

Dwight Howard için olay yaratan iddia

Dwight Howard için olay yaratan iddia

Lebron rekor kırdı, Los Angeles Lakers kazandı

Lebron rekor kırdı, Los Angeles Lakers kazandı

Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru

Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Philadelphia Detroit'i deplasmanda 117-111 mağlup etti

76ers'ı Butler taşıdı

Boston Celtics 128 - 100 New York Knicks

Celtics evinde Knicks'i yıktı

Russell Westbrook NBA tarihinin en çok triple double yapan 3. oyuncusu oldu

Westbrook tarihe geçti

Utah Jazz 139 - 105 San Antonio Spurs

Utah Jazz'dan üçlük yağmuru

NBA, FETÖ'cü Enes Kanter'e paylaştığı görselde yer vermedi!

NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!

Cleveland Caveliers deplasmanda Brooklyn Nets'i 99-97 yendi

Cavs son nefeste güldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.