Philip Cocu Boris Rapaic'i A takım antrenmanlarına davet etti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yeni transferlerin kadroya katılmasını beklerken, ilk takviyeyi U21 Takımı'ndan yaptı.
BeIN Sports’un haberine göre, sarı Lacivertlilerin efsane oyuncularından Milan Rapaic’in oğlu Boris Rapaic İsviçre Kampı sonrası A takım antrenmanlarına davet edildi.
Fenerbahçe alt yapısında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Rapaic’in İtalya’dan gelen teklifleri de geri çevirdiği öğrenildi.
Forvet arayışları içerisinde olan sarı lacivertlilerin Boris Rapaic’i sezon içerisinde değerlendirmek istediği ifade edildi.
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