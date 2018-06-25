Phillip Cocu, Damien Comolli'ye raporunu sundu

Takımın geçen sezonki maçlarını izleyen Holandalı çalıştırıcı, hazırladığı raporu sportif direktör Comolli'ye sundu.

Volkan Demirel depremi

1 / 10 1- VOLKAN DEMIREL: Çok hata yapıyor. Beşiktaş'la oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart affedilemez. Hayatım boyunca hiçbir oyuncunun atılmak için bu kadar çok uğraştığını görmedim. Kalırsa yedek olur.

2 / 10 2-İSMAIL KÖYBAŞI: Takımın en istikrarsız isimlerinden biri. Defans hattında oynuyor ama defans yapmayı bilmiyor. İleri çıkışlarda geri dönüş sorunu yaşaması nedeniyle takımı çok zor durumlarda bırakıyor. Satılmalı.

3 / 10 3- MAURICIO ISLA: Yaptığı hatalar tek kelimeyle korkunç! Kumaşı iyi ama bariz bir konsantrasyon sorunu var. Belli ki yeni şartlara uyum göstermekte zorlanmış. Devam edilmemeli.

4 / 10 4- NABIL DIRAR: Hücum anlamında takıma verdiği katkı sınırlı kalmış. Herhangi bir kanat oyuncusu da Dirar kadar katkı yapabilir. Onu kazanmaya çalışmak zaman kaybı olabilir. Satılabilir.

5 / 10 5- GIULIANO: Bu tarz oyuncular, Brezilya'da bile birkaç takımda oynuyor. Üstlendiği rol çok ağır. 8 numara veya kanat olarak kullanılabilir ama on numara için eksik. Kalabilir ama onun bölgesine transfer lazım.

6 / 10 6- ALPER POTUK: Çok enerjik ve hızlı bir oyuncu. Ancak sonuca odaklı oynamıyor. Üstlendiği görevin ona büyük geldiği kesin. Kazanılabilecek bir oyuncu ama bu durum değişmesine bağlı.

7 / 10 7-MATHIEU VALBUENA: Topla çok oynuyor ve takımı defansif anlamda çok sıkıntıya sokuyor. Hücumdaki katkısı tabii ki inkar edilemez ama agresif rakipler karşısında takımın başına çok dertler açabilir. Gönderilmesi kayıp olmaz.

8 / 10 8- AATIF: Kanatta oynayacak artı hiçbir özelliğini göremedim. Basit oynaması, defansif katkısı iyi özellikleri ama benim sistemime göre yetenekleri fazla sınırlı. Kesinlikle satılmalı.

9 / 10 Phillip Cocu'nun sportif direktör Damien Comolli'ye sunduğu raporda, en az 6 transfere ihtiyaç olduğunu aktardığı belirlendi. Hollandalı teknik adamın raporuna, "Bir kaleci, en az bir stoper, bir 8 numara, iki kanat ve bir forvet almalıyız" diye yazdığı belirtilirken, ihtiyaçların karşılanması için takım içinden de çalışmalar yapılabileceğine yer verdiği tespit edildi.