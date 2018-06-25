SPOR

Phillip Cocu, Damien Comolli'ye raporunu sundu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

Phillip Cocu, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu resmen açıklanmadan çok önce sarı-lacivertli takım için çalışmalara başlamıştı. Hollandalı teknik direktörün, takımdaki temel sorunları ve acil olan ihtiyaçları belirlemek üzere geçen sezonun neredeyse tüm maçlarını izlediği, yaptığı detaylı çalışmayı ise sportif direktör Damien Comolli'yle paylaştığı belirlendi. İşte 47 yaşındaki çalıştırıcının raporunda yer verdiği görüşlerden öne çıkan bazı ifadeler:

Takımın geçen sezonki maçlarını izleyen Holandalı çalıştırıcı, hazırladığı raporu sportif direktör Comolli'ye sundu.

Volkan Demirel depremi

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1- VOLKAN DEMIREL: Çok hata yapıyor. Beşiktaş'la oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart affedilemez. Hayatım boyunca hiçbir oyuncunun atılmak için bu kadar çok uğraştığını görmedim. Kalırsa yedek olur.

1- VOLKAN DEMIREL: Çok hata yapıyor. Beşiktaş'la oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart affedilemez. Hayatım boyunca hiçbir oyuncunun atılmak için bu kadar çok uğraştığını görmedim. Kalırsa yedek olur.
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2-İSMAIL KÖYBAŞI: Takımın en istikrarsız isimlerinden biri. Defans hattında oynuyor ama defans yapmayı bilmiyor. İleri çıkışlarda geri dönüş sorunu yaşaması nedeniyle takımı çok zor durumlarda bırakıyor. Satılmalı.

2-İSMAIL KÖYBAŞI: Takımın en istikrarsız isimlerinden biri. Defans hattında oynuyor ama defans yapmayı bilmiyor. İleri çıkışlarda geri dönüş sorunu yaşaması nedeniyle takımı çok zor durumlarda bırakıyor. Satılmalı.
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3- MAURICIO ISLA: Yaptığı hatalar tek kelimeyle korkunç! Kumaşı iyi ama bariz bir konsantrasyon sorunu var. Belli ki yeni şartlara uyum göstermekte zorlanmış. Devam edilmemeli.

3- MAURICIO ISLA: Yaptığı hatalar tek kelimeyle korkunç! Kumaşı iyi ama bariz bir konsantrasyon sorunu var. Belli ki yeni şartlara uyum göstermekte zorlanmış. Devam edilmemeli.
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4- NABIL DIRAR: Hücum anlamında takıma verdiği katkı sınırlı kalmış. Herhangi bir kanat oyuncusu da Dirar kadar katkı yapabilir. Onu kazanmaya çalışmak zaman kaybı olabilir. Satılabilir.

4- NABIL DIRAR: Hücum anlamında takıma verdiği katkı sınırlı kalmış. Herhangi bir kanat oyuncusu da Dirar kadar katkı yapabilir. Onu kazanmaya çalışmak zaman kaybı olabilir. Satılabilir.
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5- GIULIANO: Bu tarz oyuncular, Brezilya'da bile birkaç takımda oynuyor. Üstlendiği rol çok ağır. 8 numara veya kanat olarak kullanılabilir ama on numara için eksik. Kalabilir ama onun bölgesine transfer lazım.

5- GIULIANO: Bu tarz oyuncular, Brezilya'da bile birkaç takımda oynuyor. Üstlendiği rol çok ağır. 8 numara veya kanat olarak kullanılabilir ama on numara için eksik. Kalabilir ama onun bölgesine transfer lazım.
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6- ALPER POTUK: Çok enerjik ve hızlı bir oyuncu. Ancak sonuca odaklı oynamıyor. Üstlendiği görevin ona büyük geldiği kesin. Kazanılabilecek bir oyuncu ama bu durum değişmesine bağlı.

6- ALPER POTUK: Çok enerjik ve hızlı bir oyuncu. Ancak sonuca odaklı oynamıyor. Üstlendiği görevin ona büyük geldiği kesin. Kazanılabilecek bir oyuncu ama bu durum değişmesine bağlı.
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7-MATHIEU VALBUENA: Topla çok oynuyor ve takımı defansif anlamda çok sıkıntıya sokuyor. Hücumdaki katkısı tabii ki inkar edilemez ama agresif rakipler karşısında takımın başına çok dertler açabilir. Gönderilmesi kayıp olmaz.

7-MATHIEU VALBUENA: Topla çok oynuyor ve takımı defansif anlamda çok sıkıntıya sokuyor. Hücumdaki katkısı tabii ki inkar edilemez ama agresif rakipler karşısında takımın başına çok dertler açabilir. Gönderilmesi kayıp olmaz.
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8- AATIF: Kanatta oynayacak artı hiçbir özelliğini göremedim. Basit oynaması, defansif katkısı iyi özellikleri ama benim sistemime göre yetenekleri fazla sınırlı. Kesinlikle satılmalı.

8- AATIF: Kanatta oynayacak artı hiçbir özelliğini göremedim. Basit oynaması, defansif katkısı iyi özellikleri ama benim sistemime göre yetenekleri fazla sınırlı. Kesinlikle satılmalı.
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Phillip Cocu'nun sportif direktör Damien Comolli'ye sunduğu raporda, en az 6 transfere ihtiyaç olduğunu aktardığı belirlendi. Hollandalı teknik adamın raporuna, "Bir kaleci, en az bir stoper, bir 8 numara, iki kanat ve bir forvet almalıyız" diye yazdığı belirtilirken, ihtiyaçların karşılanması için takım içinden de çalışmalar yapılabileceğine yer verdiği tespit edildi.

Phillip Cocu'nun sportif direktör Damien Comolli'ye sunduğu raporda, en az 6 transfere ihtiyaç olduğunu aktardığı belirlendi. Hollandalı teknik adamın raporuna, "Bir kaleci, en az bir stoper, bir 8 numara, iki kanat ve bir forvet almalıyız" diye yazdığı belirtilirken, ihtiyaçların karşılanması için takım içinden de çalışmalar yapılabileceğine yer verdiği tespit edildi.
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Cocu'nun, özellikle kaledeki sorunun büyük olduğunu, kanatların çok verimsiz çalıştığını, orta sahada ise kaliteli ayak eksikliğine dikkat çektiği ifade edildi. Cocu, forvet ihtiyacının ise "acil" olduğunu bildirdiği kaydedildi. (FOTOMAÇ)

Cocu'nun, özellikle kaledeki sorunun büyük olduğunu, kanatların çok verimsiz çalıştığını, orta sahada ise kaliteli ayak eksikliğine dikkat çektiği ifade edildi. Cocu, forvet ihtiyacının ise "acil" olduğunu bildirdiği kaydedildi. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Cocu Damien Comolli

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