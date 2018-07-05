Phillip Cocu'dan 5 futbolcuya özel ilgi

İlk günkü hafif idmanlar yerini tempolu çalışmalara bırakırken, Cocu da yeni sezonda uygulatmak istediği şablonu oyuncularına adeta ezberletiyor. Mehmet Ekici, Josef, Elmas, Soldado ve Valbuena Hollandalı’nın merceğindeydi. Bu futbolcularla yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda yaptıkları hataların da düzeltilmesi yolunda uyarılarını sürdürdü.
(FANATİK)
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