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Phillip Cocu'dan 5 futbolcuya özel ilgi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de Phillip Cocu’nun etkisi giderek hissedilmeye başlandı. Aşırı sıcağa rağmen oyunculara uyguladığı antrenman teknikleri büyük beğeni topladı.

Phillip Cocu'dan 5 futbolcuya özel ilgi

İlk günkü hafif idmanlar yerini tempolu çalışmalara bırakırken, Cocu da yeni sezonda uygulatmak istediği şablonu oyuncularına adeta ezberletiyor. Mehmet Ekici, Josef, Elmas, Soldado ve Valbuena Hollandalı’nın merceğindeydi. Bu futbolcularla yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda yaptıkları hataların da düzeltilmesi yolunda uyarılarını sürdürdü.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Cocu Fenerbahçe

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