Phillip Cocu'dan Benfica ve Slimani yorumu

Bursaspor’u taraftarı önünde 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hollandalı teknik adam, atmosferin mükemmel olduğunu belirterek, “Çok iyi bir statta çok fazla taraftarımızın önünde çıktık sahaya. Aşırı istekli başladık maça. Onlara neler yapabildiğimizi göstermek için istekliydik. Oyunun başında bazı hatalar yaptık. Duran toptan da bir gol yedik. Golün ardından şunu hissettim, oyuncularımız istedikleri oyunu oynama konusunda daha özgür hissediyordu kendilerini. Ayağa kalktık. Tek eksiğimiz oyunu erken bitiremedik. 3. golü atarak daha çabuk bitirebilirdik. Oyunun son bölümü geniş alanlarda oynandı. Gol atabilirdik ama gol de yiyebilirdik. Son kısımlarda daha akıllı olmamız gerekiyor. Birçok gereksiz hata yaptık ve bu noktayı geliştirmemiz gerekiyor. Bu akşamki galibiyet bizim için önemliydi. 3 puan aldık ve bu 3 puan oyunculara öz güven verecektir mutlaka. Geliştirmemiz gereken noktalar var” diye konuştu.

“Tutkuluyuz ama düşünerek oynamalıyız” Oyuncuların zaman zaman bireysel hatalar yapmasıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Cocu, “Maçın neye ihtiyacı olduğunu öğrenmeliyiz. Tutkuluyuz. Kalple oynanmasını severim ama aynı zamanda kafamızla oynamalıyız. Hücum futbolu oynamayı severim. Ama maçın sonunda baktık ki kendimizi yorgun hissediyoruz ve hatalar yapıyoruz, o zaman doğru şekilde düşünmemiz gerekiyor. İleriye çıkacağımızı düşünüyoruz ama o anda doğru bir karar olup olmadığını düşünmemiz gerekiyor. Topu kaybettiğiniz zaman 60 metre koşmanız gerekiyor. Bu akşamki gibi hızlı oyuncuları olan rakiplere karşı daha da zorlanıyorsunuz böyle durumlarda. Baskı yapacak öz güvene sahip olmamız gerekiyor. Ama baktık ki baskı yapamıyoruz, o zaman birlikte kalmalıyız. Bugünkü 3 puan çok önemliydi bu nedenle” açıklamasını yaptı. “Oyunumuzu geliştirmeliyiz” Bursaspor karşısında oynanan futbolun Benfica maçında yeterli olup olmayacağıyla ilgili konuşan Phillip Cocu, “Bu konuda kendimizi geliştirmeliyiz. Oyun kurmaya fırsatlarımızın olduğunu görüyoruz ama bazen doğru kararları veremediğimizi görüyoruz saha içinde. Doğru kararları verdiğimizin ardından uzun top oynadığımız ya da geriye oynadığımızı görüyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Antrenmanlarla, bu akşamki maçı oynamak arasında fark var. Baskı vardır üzerinizde, sizi destekleyen taraftarlar vardır. Antrenmanlarda üzerine eğildiğimiz bir konu. Bu konuyu geliştirmeye kararlıyız ve bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.