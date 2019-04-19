Phillip Cocu: Fenerbahçe'yle anlaşmam var, o yüzden konuşamam

Sezon ortasında Fenerbahçe'den ayrılan Phillip Cocu, sarı-lacivertli yönetimle yaptığı anlaşma doğrultusunda Türkiye'de geçirdiği günlerle ilgili konuşmadığını söyledi.

Hollanda basınına konuşan Cocu, "Her şeye dikkat ediyorum ve röportaj taleplerini reddederek, halk içinde gazetecilerle görüntülenmemeye özen gösteriyorum. Şu anda Fenerbahçe ile böyle bir anlaşmam var, ben de zaten konuşmak istemiyorum" dedi.

"GELECEK SEZON YENİ MACERAYA HAZIRIM"

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bu sezon çalışmama kararı aldığını ancak gelecek sene yeniden göreve döneceğini söyleyen Hollandalı teknik adam, "Ayrıldıktan sonra hemen başka bir kulübe girmek benim için bir seçenek değildi. Ayrıldım çünkü doğru olan buydu ve yeni bir işe geçiş yapmak için enerjinizin %100 olması gerekir. 20 yıllık oyunculuk ve 10 yıllık da teknik direktörlük deneyiminin ardından nerede olduğunuzu biliyorsunuz. Fark ettim ki bunu yapacak enerjim henüz yok ancak yeni sezonda özellikle yurt dışında yeni maceralara hazırım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 15 maçta görev alan 48 yaşındaki teknik adam, maç başına 0,93'lük puan ortalamasıyla sarı-lacivertlilerde tarihin en kötü teknik direktörlerinden biri oldu.

