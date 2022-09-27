Phillip Cocu kimdir? Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu kaç yaşında, hangi takımın teknik direktörü oldu?

Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu 27 Eylül 32022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse'den flaş bir açıklama geldi. Peki, Phillip Cocu kimdir? Teknik direktör Phillip Cocu kaç yaşında?
Phillip Cocu 29 Ekim 1970 yılında Eindhoven, Hollanda'da dünyaya geldi. Tam adı Phillip John William Cocu'dur.
Profesyonel futbol yaşantısına AZ kulübünde başladı. Bir süre birinci ligde oynadıktan sonra 1990 - 91 sezonunda Vitesse takımıyla süper ligde oynamaya başladı.
Phillip Cocu'nun oynadığı takımlar:
1988–1990 AZ
1990–1995 Vitesse Arnhem
1995–1998 PSV
1998–2004 Barcelona
2004–2007 PSV
2007–2008 Al-Jazira
Phillip Cocu'nun milli takım kariyeri:
1996–2006 Hollanda
2008–2012 Hollanda (yrd. antrenör)
2008–2012 PSV (yrd. antrenör)
2012 PSV (geçici)
2012-2013 PSV (altyapı)
2013-2018 PSV
2018 Fenerbahçe
2019-2020 Derby County
Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'nun getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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