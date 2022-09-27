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Phillip Cocu kimdir? Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu kaç yaşında, hangi takımın teknik direktörü oldu?

27.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Hollandalı teknik direktör yeni takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Phillip Cocu kimdir? İşte Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar...

Phillip Cocu kimdir? Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu kaç yaşında, hangi takımın teknik direktörü oldu?

Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu 27 Eylül 32022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse'den flaş bir açıklama geldi. Peki, Phillip Cocu kimdir? Teknik direktör Phillip Cocu kaç yaşında?

PHİLLİP COCU KİMDİR?

Phillip Cocu 29 Ekim 1970 yılında Eindhoven, Hollanda'da dünyaya geldi. Tam adı Phillip John William Cocu'dur.

Profesyonel futbol yaşantısına AZ kulübünde başladı. Bir süre birinci ligde oynadıktan sonra 1990 - 91 sezonunda Vitesse takımıyla süper ligde oynamaya başladı.

Phillip Cocu'nun oynadığı takımlar:

1988–1990 AZ
1990–1995 Vitesse Arnhem
1995–1998 PSV
1998–2004 Barcelona
2004–2007 PSV
2007–2008 Al-Jazira

Phillip Cocu'nun milli takım kariyeri:

1996–2006 Hollanda

PHİLLİP COCU HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

2008–2012 Hollanda (yrd. antrenör)
2008–2012 PSV (yrd. antrenör)
2012 PSV (geçici)
2012-2013 PSV (altyapı)
2013-2018 PSV
2018 Fenerbahçe
2019-2020 Derby County

HOLLANDALI TEKNİK DİREKTÖR PHİLLİP COCU HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU?

Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'nun getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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