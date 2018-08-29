Phillip Cocu: Kolay pes eden biri değilim, istifa etmeyeceğim!

Phillip Cocu, son birkaç gündür kendisi hakkında çıkan Fenerbahçe'de mutlu olmadığı ve istifa etmeyi düşündüğü şeklindeki haberleri net bir dille yalanladı.

Phillip Cocu, FBTV'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Öncelikle dedikodular her zaman olacaktır. Eğer ki oynadığınız maçları kazanırsanız, her şey yolunda giderse daha az dedikodu olur. Büyük takımlar için sonuçlar iyi olmadığı takdirde de dedikodular olacaktır ve bu futbolun bir parçası. Fakat şunu ifade etmek istiyorum ki istifa etmeyeceğim."

"BU YOLCULUK BİR MEYDAN OKUMA"

"Bence Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte başladığımız bu yolculuk bir meydan okuma çünkü takım ve kulüp içinde değişiklikleri yapmanın kolay olmadığını biliyoruz. Ben, Damien Comolli, teknik ekip, Yönetim Kurulu, Başkanımız ve kulübün tüm tarafları hep birlikte her gün çok yoğun çalışıyoruz. Ben bir tercih yaptım ve buraya gelmeyi, yeni bir yolculuğa çıkmayı seçtim. Ben kolay pes eden karakterde biri değilim. Şimdi ayağa kalkmalı ve daha fazla çalışıp, daha fazla enerji sarf edip, sonunda başarıya ulaşmalıyız."