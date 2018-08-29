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Phillip Cocu: Kolay pes eden biri değilim, istifa etmeyeceğim!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2018 18:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, son birkaç gündür kendisi hakkında çıkan Fenerbahçe’de mutlu olmadığı ve istifa etmeyi düşündüğü şeklindeki haberlere "Ben kolay pes eden karakterde biri değilim. Burada çalıştığım için çok gurur duyuyorum" şeklinde cevap verdi ve istifa etmeyeceğini söyledi.

Phillip Cocu: Kolay pes eden biri değilim, istifa etmeyeceğim!

Phillip Cocu, son birkaç gündür kendisi hakkında çıkan Fenerbahçe'de mutlu olmadığı ve istifa etmeyi düşündüğü şeklindeki haberleri net bir dille yalanladı.

Phillip Cocu, FBTV'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Öncelikle dedikodular her zaman olacaktır. Eğer ki oynadığınız maçları kazanırsanız, her şey yolunda giderse daha az dedikodu olur. Büyük takımlar için sonuçlar iyi olmadığı takdirde de dedikodular olacaktır ve bu futbolun bir parçası. Fakat şunu ifade etmek istiyorum ki istifa etmeyeceğim."

"BU YOLCULUK BİR MEYDAN OKUMA"

"Bence Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte başladığımız bu yolculuk bir meydan okuma çünkü takım ve kulüp içinde değişiklikleri yapmanın kolay olmadığını biliyoruz. Ben, Damien Comolli, teknik ekip, Yönetim Kurulu, Başkanımız ve kulübün tüm tarafları hep birlikte her gün çok yoğun çalışıyoruz. Ben bir tercih yaptım ve buraya gelmeyi, yeni bir yolculuğa çıkmayı seçtim. Ben kolay pes eden karakterde biri değilim. Şimdi ayağa kalkmalı ve daha fazla çalışıp, daha fazla enerji sarf edip, sonunda başarıya ulaşmalıyız."

"DOĞRU ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

"Değişiklikler her zaman belli bir süre alır. Bu konuyla ilgili birkaç kez konuşmuştuk, kulüp içinde değişim ve UEFA tarafından uygulanan finansal sınırlamalar. Hep birlikte bu sorunları çözmeye çalışıyoruz ve doğru şekilde ilerliyoruz. Bu da bazen bazı transferler için neden beklemek zorunda olduğumuzu ve neden bazı oyuncuları sattığımızı açıklıyor. En önemli olan konu ise takımı tamamlamak için çok çalışacağımız birkaç güne hala sahip olmamız. Takım tamamlandığında dedikodular da azalacaktır."

"SIKI ÇALIŞIRSAK BAŞARILI OLACAĞIZ"

Biz de 1 Eylül’den en azından ocak ayına, umarım sezon sonuna kadar takıma odaklanabileceğiz. Eğer ki cumartesi günü taraftarlarımızın desteği ile oynayacağımız maçtan iyi bir sonuç alırsak herkes kendisini çok daha iyi hissedecektir çünkü bir futbol maçını ya da herhangi bir maçı kazanmadığınız takdirde hiç kimsenin mutlu olmaması gayet normaldir. Her maçı kazanmak, her antrenmanı iyi geçirmek için arzulu olmalıyız. Eğer birlikte sıkı çalışırsak, başarılı olacağız, kendimizi geliştireceğiz. Kalitemiz var, büyük bir kulübüz. Burada çalıştığım için çok gurur duyuyorum. Zor zamanlarda birlikte durmamız gerekiyor, başkanımızın da her zaman söylediği gibi 'Aile gibi olun, aile gibi çalışın' biz de bunu yapıyoruz".

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Fenerbahçe Phillip Cocu

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Takım
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Galatasaray da değişiklik yaptı ama adamlar size 6 puan fark ve 10 averaj attı gerçeğe dön hayal kurma be arkadaşım...
gurur duyarsın tabiki parayı kaptın kim sana verir o parayı fb den başkası
Şaha kalkman lazım Cocu yoksa işin gerçekten de zor. Bu kalas kadro ile Aykut az kalsın şampiyon yapıyordu.
hacım iyi güzel de burası türkiye iki mağlubiyetten sonra bağdat caddesinde gezdirmezler
Onu biliyoruz.tazminat almak için kovulmayı beklersiniz.
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