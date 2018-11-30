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Phillip Cocu'nun Barcelona'nın başına geçeceği iddia edildi!

İSPANYA HABERLERİ  | 30.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ancak Türkiye macerası kısa süren Phillip Cocu için Barcelona iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Barcelona'nın Cocu ile ilgilendiği ve Cocu'nun da bu ilgiye sıcak baktığı kaydedildi.

Phillip Cocu'nun Barcelona'nın başına geçeceği iddia edildi!

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Phillip Cocu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol Sport Gazetesi'nin haberine göre; Cocu'yla Barcelona'nın ilgilendiği ve takımın başına getirmek istediği belirtildi.

Çarşamba akşamı PSV ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı için Hollanda'ya giden ve mücadeleyi tribünden takip eden Cocu'nun Barcelona'da çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Mücadelenin oynanacağı gün, Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Moix'in maçtan önce takımla gitmek yerine bireysel olarak Eindhoven'a gittiği ve Cocu'yla görüştüğü de diğer iddialar arasında.

Maçın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cocu, "Bu akşam maçı izlemek için buraya geldim. Bundan dolayı mutluyum ancak gelecekte neler olacağını asla bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu barcelona Cocu

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