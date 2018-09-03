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Phillip Cocu'nun performansı Fenerbahçe'de şaşkınlık yarattı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.09.2018 09:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe hem hayal kırıklığı hem de şaşkınlık yaşıyor. Phillip Cocu yönetiminde yeni bir döneme başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa ve lig yarışında geleceğe dair umut vermedi.

Phillip Cocu'nun performansı Fenerbahçe'de şaşkınlık yarattı!

Üst üste 3 yenilgi alarak tarihi bir başarısızlık yaşayan Fenerbahçe'de gündem teknik direktör Phillip Cocu oldu.

Hollandalı teknik adam Cocu, ilk 6 resmi maçta adeta sınıfta kalırken, yaptığı hatalarla dikkat çekti. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçları ve ligdeki ilk 4 haftada kadro tercihleri, yaptığı/yapmadığı hamleleri, oyuncu değişiklikleri ve reaksiyonlarıyla olumlu bir görüntü vermedi.

Herkesi şaşırttı

  • Kadro tercihleri: Sezon başından bu yana transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de kadronun tam anlamıyla oturmaması Phillip Cocu'yu zorlasa da yapmış olduğu tercihler de herkesi şaşırttı. Benfica maçlarında forvetsiz kadro tercihi, rövanşta Soldado olmasına rağmen yine golcüsüz maça çıkması öne çıktı. Ayrıca ligde Göztepe maçında Ayew'i merkeze çekmesi, formsuz Dirar'da ısrar etmesi ve son Kayserispor mücadelesinde de stoper olarak alınan ve maç eksiği bulunan Diego Reyes'i ön liberoya çekip, yeniden kanatları değiştirip Valbuena'nın sahaya sürülmesi eleştiri aldı. Son haftaların formda ismi Barış Alıcı'ya ilk 11'de yer verilmemesi de diğer konu oldu.

Eleştiri aldı

  • Oyuncu değişiklikleri: Phillip Cocu'nun kötü giden maçlardaki oyuncu değişiklikleri ve hamleleri de eleştiri aldı. Benfica maçlarında skor ve oyuna rağmen sistemde değişikliğe gitmeyip, hamleleri son 20 dakikaya sıkıştıran Cocu, ligde de Malatya, Göztepe ve Kayseri yenilgilerinde geç hamleler yaptı. Malatya'da 2 değişiklik yapıp, son 12 dakikaya sıkıştırması, Kayseri maçında Ekici'yi alıp orta sahasız takıma 3 forvet koyması ve Göztepe deplasmanında da benzer şekilde değişimlerde geç kalması sıkıntı yarattı.

  • Reaksiyon verilmedi: Fenerbahçe yedek kulübesindeki heyecandan uzak görüntü de endişe verdi. Özellikle maçların sıkıştığı anlarda yedek kulübesinde Cocu'nun beklenen ağırlığı vermemesi, adeta isyandan ve hırstan uzak bir görüntünün oluşması kötü bir durum olarak değerlendiriliyor.

Hollandalıların kaderi

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adamların sezona kötü başlama istatistiği, Phillip Cocu ile sürdü. Fenerbahçe tarihinin üçüncü Hollandalı çalıştırıcısı olan Phillip Cocu, vatandaşları Guus Hiddink ve Dick Advocaat'tan da kötü bir başlangıç yaptı.

Hiddink'le 1990-1991 sezonunda çalışan Fenerbahçe, lige iç sahada 6-1'lik Aydınspor yenilgisiyle başlamış ve ilk 4 maçta 7 puan almıştı. Fenerbahçe'yi 2016-2017'de çalıştıran Advocaat ise 28 yıl sonra Fenerbahçe'nin en kötü sezon başlangıcını yapmasına sebep olmuştu. Fenerbahçe, ilk 4 haftada Advocaat'la 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

(Milliyet)

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Fenerbahçe Phillip Cocu

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