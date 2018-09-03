Phillip Cocu'nun performansı Fenerbahçe'de şaşkınlık yarattı!

Oyuncu değişiklikleri: Phillip Cocu'nun kötü giden maçlardaki oyuncu değişiklikleri ve hamleleri de eleştiri aldı. Benfica maçlarında skor ve oyuna rağmen sistemde değişikliğe gitmeyip, hamleleri son 20 dakikaya sıkıştıran Cocu, ligde de Malatya, Göztepe ve Kayseri yenilgilerinde geç hamleler yaptı. Malatya'da 2 değişiklik yapıp, son 12 dakikaya sıkıştırması, Kayseri maçında Ekici'yi alıp orta sahasız takıma 3 forvet koyması ve Göztepe deplasmanında da benzer şekilde değişimlerde geç kalması sıkıntı yarattı.

Hollandalı teknik adam Cocu, ilk 6 resmi maçta adeta sınıfta kalırken, yaptığı hatalarla dikkat çekti. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçları ve ligdeki ilk 4 haftada kadro tercihleri, yaptığı/yapmadığı hamleleri, oyuncu değişiklikleri ve reaksiyonlarıyla olumlu bir görüntü vermedi.

Üst üste 3 yenilgi alarak tarihi bir başarısızlık yaşayan Fenerbahçe'de gündem teknik direktör Phillip Cocu oldu.

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adamların sezona kötü başlama istatistiği, Phillip Cocu ile sürdü. Fenerbahçe tarihinin üçüncü Hollandalı çalıştırıcısı olan Phillip Cocu, vatandaşları Guus Hiddink ve Dick Advocaat'tan da kötü bir başlangıç yaptı.

Hiddink'le 1990-1991 sezonunda çalışan Fenerbahçe, lige iç sahada 6-1'lik Aydınspor yenilgisiyle başlamış ve ilk 4 maçta 7 puan almıştı. Fenerbahçe'yi 2016-2017'de çalıştıran Advocaat ise 28 yıl sonra Fenerbahçe'nin en kötü sezon başlangıcını yapmasına sebep olmuştu. Fenerbahçe, ilk 4 haftada Advocaat'la 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

(Milliyet)

