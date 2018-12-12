Phillip Cocu'nun sözleşme fesih şartları ortaya çıktı

Sezon başında Ali Koç'un başkan seçilmesiyle Fenerbahçe'de yeni bir dönem yaşanmış ve sözleşmesi devam eden Aykut Kocaman ile yollar ayrılarak yerine PSV'yi çalıştıran Hollandalı teknik direktör Philip Cocu ile getirilmişti. Cocu ile büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Ankaragücü'ne Kadıköy'de 3-1 kaybedilen maçtan çok kısa bir süre sonra görevine son verilen Cocu'nun sözleşmesi hala feshedilmemiş ve pasif hale getirilmişti. Ersun Yanal ile anlaşan Fenerbahçe, bir yandan da Cocu'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanırken, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin fesih şartları ortaya çıktı.

Başkan Ali Koç, bu anlaşma için FB TV'de açıklama yapmış ve "Phillip Cocu'nun tazminatı sadece 12 aylık maaşıdır. Bu da futbolda nadir görülecek bir şeydir, genelde sözleşmenin sonuna kadar ödenir. Bu da Damien Comolli'nin başarısıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Fakat Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sözleşmede yer alan ifadeler kapsamında anlaşma Fenerbahçe tarafından sonlandırılırsa sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olursa veyahut liderin 8 puan ve altında gerisindeyse dahi tıpkı şampiyon olmuş gibi tüm bonus maddeleri alır ifadeleri dikkat çekti.