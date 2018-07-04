SPOR

Phillip Cocu, Ozan Tufan'a şans vermek istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve sonrasında kalıp kalmayacağı belirsizleşen Ozan Tufan için Hollandalı hoca kararını verdi.

Phillip Cocu, Ozan Tufan'a şans vermek istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Ozan Tufan için kararını verdi. Crystal Palace, Ozan Tufan için Sarı-Lacivertli kulübe teklifini iletti. Aykut Kocaman genç oyuncu için olumsuz rapor sunmuştu ancak yeni Teknik Direktör Phillip Cocu şans vermek istiyor. Tatilini çalışarak geçiren Ozan'ın son durumu kamp döneminin ardından netlik kazanacak. (AKŞAM)

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Fenerbahçe'ye Yerry Mina şokuFenerbahçe'ye Yerry Mina şoku
Hasan Ali Kaldırım'dan Cocu yorumuHasan Ali Kaldırım'dan Cocu yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Cocu ozan tufan

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Rus psikolog Platon Besedin: Dünya Kupası ahlakımızı bozdu!

Rus psikolog Platon Besedin: Dünya Kupası ahlakımızı bozdu!

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Topal: Stoper oynamayı sevmiyorum

Mehmet Topal: Stoper oynamayı sevmiyorum

Phillip Cocu, Ozan Tufan'a şans vermek istiyor

Phillip Cocu, Ozan Tufan'a şans vermek istiyor

Fenerbahçe'ye Yerry Mina şoku

Fenerbahçe'ye Yerry Mina şoku

Hasan Ali Kaldırım'dan Cocu yorumu

Hasan Ali Kaldırım'dan Cocu yorumu

Tancredi Palmeri: Fenerbahçe, Bas Dost'la anlaştı

Tancredi Palmeri: Fenerbahçe, Bas Dost'la anlaştı

Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.