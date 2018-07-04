Phillip Cocu, Ozan Tufan'a şans vermek istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Ozan Tufan için kararını verdi. Crystal Palace, Ozan Tufan için Sarı-Lacivertli kulübe teklifini iletti. Aykut Kocaman genç oyuncu için olumsuz rapor sunmuştu ancak yeni Teknik Direktör Phillip Cocu şans vermek istiyor. Tatilini çalışarak geçiren Ozan'ın son durumu kamp döneminin ardından netlik kazanacak. (AKŞAM)
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